Украина КГГА может запретить грузовикам въезжать в Киев

2018-07-31 18:30 240

Из-за прогнозируемой синоптиками жары, столичная мэрия может запретить тяжеловесным грузовикам въезд в Киев. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Комунальная корпорация "Киевавтодор" просит перевозчиков принять к сведению, что при превышении температуры воздуха до +28 °С "вводится ограничение движения улично-дорожной сетью города Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т с 10:00 до 22:00". Как сообщали "Вести" ранее, Укргидрометцентр прогнозировал, что в среду, 1 августа, воздух в столице прогреется до 28-30 °С.