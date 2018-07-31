Украина В Украине стартует переход к цифровому вещанию. Что для этого необходимо

2018-07-31 17:27 372

Украина начала переходить на цифровое телевидение. С 1 августа в Киеве и Кропивницком отключат аналоговое телевидение. Вместо него начнет работу цифровое вещание.

Первые две области станут тестовыми площадками новой технологии, а с сентября поэтапно ее начнут внедрять в других областях Украины. Завершить переход на цифровой стандарт вещания планируют до мая следующего года.

Меморандум

В декабре 2006 года Украина подписала меморандум Женева 2006, в котором обязалась полностью перейти на цифровое вещание.

Цифровое телевидение - это более современная технология вещания, которая имеет такие преимущества, как высокое качество звука, стабильный сигнал, возможность принимать большинство каналов. Также устаревший аналоговый сигнал из-за возгорания радиочастот мешает полноценному запуску скоростного 4G-интернета в Украине.

Для того, чтобы принимать цифровой сигнал, пользователям понадобится специальный TV-тюнер T2, который подключается к телевизору. Его стоимость начинается от 320 грн. В современных телевизорах уже может быть встроенный TV-тюнер.

Аналоговое общественное вещание

Как рассказал член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, в аналоговом варианте останутся те региональные каналы, которые не смогут позволить себе вещание в цифровом формате. По его словам, таких вещателей более 100 по всей стране. Также в аналоговом качестве на постоянной основе останется общественный вещатель - канал UA:Перший, добавил Костинский.

"Общественное вещание на комнатную антенну можно будет принимать. Очень важная задача - это местные власти. Правительство должно выделить деньги на закупку сет-топ-боксов, которые будут распространяться среди семей, которые не могут позволить себе такие тюнеры. Я верю, что со временем там будет 32 аналоговых канала", - сказал Костинский.

Переход на цифровое вещание не создаст ограничения для рядовых граждан, заявила исполнительный директор Независимой ассоциации телерадиовещателей Екатерина Мясникова.

По ее словам, в таких изменениях нет политического контекста или ограничения свободы слова. Это просто переход от устаревшей технологии к новой, добавила Мясникова.

"В отличие от аналогового сигнала, цифровой сигнал кодированный. И чтобы телевизор мог что-то показать, ему надо его раскодировать. Этот прибор называется преобразователь сет-топ-бокс. Те люди, которые раньше могли принимать 3-4 канала, сейчас смогут принимать больше каналов. Но сейчас это зависит от территории, где люди живут, потому что покрытие неравномерное", - отметила Мясникова.

Ранее предполагалось, что прекращение использования частот под аналоговый эфир состоится до 1 июля, но Кабмин перенес эту инициативу на два месяца.