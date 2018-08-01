Украина фото В Вишневом Киевской области столкнулись три маршрутки - есть пострадавшие

2018-08-01 10:13 228

В Вишневом Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех маршруток, в результате чего пострадали четыре человека.

Как сообщили в главке Нацполиции области, 65-летнему водителю маршрутного автобуса № 732 стало плохо, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими автобусами №№ 306 и 723.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции.

В настоящее время допрашиваются участники ДТП и свидетели, устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

В результате аварии пострадали двое водителей и два пассажира, которые с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу.