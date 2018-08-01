Украина КАРТА Хлебное перемирие: Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2018-08-01 13:16 123

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 36 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий ВСУ был ранен.

Как сообщает пресс-центр ООС в Facebook, сепаратисты вели прицельный огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцевого, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.

«За прошедшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил был ранен», - говорится в сообщении.