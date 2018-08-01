Украина Сегодня украинские вузы опубликуют списки зачисленных на бюджетную форму обучения

2018-08-01 11:14 288

Сообщение о зачислении на бюджет следует искать в электронных кабинетах абитуриентов.  Не получившие рекомендацию, автоматически принимают участие в конкурсе на контракт. Всем рекомендованным на бюджет нужно будет выполнить требования к зачислению до 18:00 6 августа  - подать оригиналы документов. Если этого не сделать - зачисление аннулируется.

"У тех абитуриентов, которые будут рекомендованы на бюджет, в электронном кабинете напротив одного из заявлений появится статус "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)". Таким абитуриентам нужно будет выполнить требования к зачислению до 18:00 6 августа, в частности подать оригиналы документов. С их перечнем, а также другими условиями можно ознакомиться на сайтах вузов или обратившись в приемные комиссии", - говорится в сообщении.

После выполнения требований статус электронного заявления должен измениться на "Включено в приказ".

"Если же абитуриент не выполнит требования, то его рекомендация аннулируется, а статус электронного заявления меняется на "Исключено из списка рекомендованных", - добавили в Минобразования.

У тех, кто не получит 1 августа рекомендацию на бюджет, напротив всех заявлений останется статус "Допущено к конкурсу". Такие абитуриенты автоматически принимают участие в конкурсе на контракт.

После 7 августа также состоится перевод на вакантные места государственного, регионального заказа и на места за счет целевых льготных государственных кредитов. Таких абитуриентов должны зачислить до 18 августа.

Напомним, по итогам внешнего независимого оценивания 222 участника смогли получить максимальный балл за тест.

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