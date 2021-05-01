Коронавирус Как будет проходить Пасха в условиях карантина: ограничения и рекомендации

2021-05-01 14:00

Карантин в Украине вносит коррективы в празднование православной Пасхи, которая будет отмечаться 2 мая. В частности, церкви сделают все, чтобы не допустить больших скоплений людей.

Журналисты собрали все ограничения и рекомендации властей.

Как будут работать церкви

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на встрече с Советом церквей и религиозных организаций скоординировали рекомендации по соблюдению карантинных ограничений на Пасху. Рекомендуется:

сократить длительность богослужений



не закрывать двери в храмах и ворота



запретить поцелуи икон, крестов и святынь во время обрядов



исключить присутствие пожилых людей в церквях



на освящение куличей следует отправить только одного члена семьи



при освящении пасхальных корзин необходимо быть в маске



ограничить контакты на выходных



избегать массовых скоплений людей

Рекомендации для Киева

В столице Украины сформировали свой список рекомендаций для церквей: