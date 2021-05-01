Коронавирус Как будет проходить Пасха в условиях карантина: ограничения и рекомендации

2021-05-01 14:00

 

Карантин в Украине вносит коррективы в празднование православной Пасхи, которая будет отмечаться 2 мая. В частности, церкви сделают все, чтобы не допустить больших скоплений людей.

Журналисты собрали все ограничения и рекомендации властей.

Как будут работать церкви

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на встрече с Советом церквей и религиозных организаций скоординировали рекомендации по соблюдению карантинных ограничений на Пасху. Рекомендуется:

    • сократить длительность богослужений
    • не закрывать двери в храмах и ворота
    • запретить поцелуи икон, крестов и святынь во время обрядов
    • исключить присутствие пожилых людей в церквях
    • на освящение куличей следует отправить только одного члена семьи
    • при освящении пасхальных корзин необходимо быть в маске
    • ограничить контакты на выходных
    • избегать массовых скоплений людей

Рекомендации для Киева

В столице Украины сформировали свой список рекомендаций для церквей:

  • перевести богослужения в онлайн
  • дезинфекция и проветривание церквей
  • не более 1 человека на 10 квадратных метров площади храма
  • температурный скрининг для участников богослужений и масочный режим
subscriber subscriber

Еще по теме

Великая суббота 2021: как правильно молиться и что нужно знать

2021-05-01 12:00

Степанов показал статистику по COVID-19 перед Пасхой

2021-05-01 11:00

Пикники нa мaйcкиe пpaздники запретили: как накажут нарушителей, детали решения местных властей

2021-05-01 10:30

В Киеве отменили локдаун – какие ограничения будут действовать с 1 мая

2021-05-01 10:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Как будет проходить Пасха в условиях карантина: ограничения и рекомендации

2021-05-01 14:00

Украина закрывает въезд из Индии. Пограничники сообщили сроки

2021-05-01 12:30

Степанов показал статистику по COVID-19 перед Пасхой

2021-05-01 11:00

Пикники нa мaйcкиe пpaздники запретили: как накажут нарушителей, детали решения местных властей

2021-05-01 10:30
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Как будет проходить Пасха в условиях карантина: ограничения и рекомендации 2021-05-01 14:00
Украина закрывает въезд из Индии. Пограничники сообщили сроки 2021-05-01 12:30
Степанов показал статистику по COVID-19 перед Пасхой 2021-05-01 11:00
Пикники нa мaйcкиe пpaздники запретили: как накажут нарушителей, детали решения местных властей 2021-05-01 10:30