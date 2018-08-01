Украина У Кличко получили разрешение Кабмина покупать газ в обход НАК Нафтогаза

2018-08-01 12:43 150

Власти Киева получили разрешение от Кабинета министров на закупки газа на открытом рынке для обеспечения бесперебойной работы ТЭЦ-5.

"Уже два дня проходят переговоры с правительством относительно ситуации с газоснабжением столичных ТЭЦ. Утром (31 июля ) было заседание в Кабмине.

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Было принято решение, которое позволяет сейчас предприятию (Киевтеплоэнерго) или урегулировать вопрос с НАК Нафтогаз, пока есть время, или выйти на рынок и закупить так называемый коммерческий газ, то есть на открытом рынке.

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Именно для того, чтобы не вызвать прекращение работы ТЭЦ-5. Потому что ТЭЦ-6 сейчас остановлена на профилактику, но ТЭЦ-5 должна работать", - сообщил в эфире телеканала Киев директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Науменко.

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Таким образом, по его словам, город обеспечит работу ТЭЦ до момента, пока суд не примет решение о признании Нафтогазом договора на поставку газа заключенным.