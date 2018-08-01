Украина В Украине началось отключение аналогового телевидения

2018-08-01 17:24 153

 

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения в ночь с 31 июля на 1 августа выключил аналоговый сигнал 13 телеканалов в Киеве и 14 телеканалов в Кировоградской области.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на гендиректора концерна Петра Семерея.

Были выключены передатчики всех телеканалов, относительно которых Нацсовет по телевидению принял решение об аннулировании аналоговых лицензий.

Речь идет о: "1+1", "Интер", ICTV, "Новый канал", "Украина", СТБ, ТЕТ, НТН, М1, "5 канал" , К1 и "Прямой". Эти телеканалы смогут вещать в эфире, используя свою цифровую лицензию.

При этом пока в Киеве и Кировоградской области продолжат работать аналоговые передатчики общественного телевидения, а также региональных и местных вещателей, у которых нет цифровых лицензий. Сроки когда будут отключены они в КРРТ не называют.

Согласно утвержденному ранее решению правительства, в остальной части Украины аналоговые передатчики должны будут отключить 31 августа.

Ранее сообщалось, что четыре крупнейшие медиа-группы Украины достигли предварительного согласия относительно кодировки открытых телеканалов на спутнике.

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