Украина Банки закроют счета и заблокируют депозиты подозрительным клиентам

2018-08-01 17:45 111

Чиновники хотят изменить законодательство о противодействии отмыванию денег, вписав в него безусловное обязательство для банков прекращать сотрудничество с высокорисковыми клиентами, в том числе закрывать их счета. Соответствующие предложения содержит проект закона, опубликованного для ознакомления на сайте Министерства финансов.

Следует отметить, что многие украинские банки и сейчас требуют от клиентов документы, подтверждающие происхождение денег, которые уже были внесены на счета. Однако делают они это на добровольной основе — опираясь на принципы рискориентированного подхода. Чиновники же из Минфина предлагают заменить формулировку «имеют право» на «обязаны». Так что пространства для маневра у банкиров попросту не останется.

Более того, в случае непредоставления подтверждающих документов или установления клиенту неприемлемо высокого риска финучреждение должно будет расторгнуть договорные отношения, закрыть счет или заблокировать проведение финансовой операции.

Основанием для таких действий может быть обширный перечень ситуаций. Тот же проект Минфина обязывает банки провести надлежащую проверку клиента (верификация, идентификация, изучение сути операций и бенефициарных собственников) при любом подозрении финансистов — без уточнений, о чем конкретно идет речь. А если документы клиент не предоставит или они покажутся специалистам финмониторинга сомнительными либо, что еще хуже, — поддельными, счет закроют.

Примет ли парламент эти ноу-хау — пока неясно. Как, впрочем, нет и понимания, как именно на практике будет работать норма. Эксперты уверяют, что банки не станут связываться с рисковыми клиентами, а деньги со счета вернут получателям или, в случае депозита, предложат перевести в другой банк. Вопрос лишь в том, получится ли у «подозрительного» клиента договориться с другим финучреждением.

Так или иначе, украинцам следует привыкать к регулярным походам в банк, чтобы актуализировать информацию и принести подтверждающие происхождение денег документы. А если нормы законопроекта вступят в силу, делать это придется гораздо чаще. Ведь банки начнут блокировать и замораживать счета украинцев при малейшем подозрении — этого от них будет требовать профильный закон.