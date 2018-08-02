Украина фото На купол Рады ставят польские стекла - ремонт обойдется в 7 миллионов

2018-08-02 10:41 213

Купол Верховной Рады отреставрируют за 7 миллионов гривен. Основная часть работ будет завершена до начала пленарных заседаний. В частности, будет полностью заменено стекло, очищены и окрашены металлические конструкции.

"По результатам открытых торгов в мае-июне на закупки и выполнение необходимых работ победителем стала фирма ООО "Строительно-реставрационная фирма "Возрождение", был заключен соответствующий договор. Общая стоимость контракта составляет 7000,061 тыс. грн., что меньше экспертной оценки на полмиллиона грн.", -  сообщает пресс-служба ВРУ.

Ремонт был запланирован еще в 2013 году, но он не состоялся из-за событий на Майдане. В 2017 году ООО "Украинский институт стальных конструкций имени В.М. Шимановского" разработал проектно-сметную документацию на реставрацию купола.

Сейчас купол парламента накрыт синей пленкой для защиты от дождей и ветра. Стальные конструкции уже очищены от грязи, ржавчины и старой краски. Более половины старого армированного стекла снято. Железный каркас, к которому будут крепить новое покрытие, тщательно обрабатывают от коррозии.

Купол состоит из восьми больших секторов, покрытых новыми стеклянными армированными окошками. Все материалы поставляет фирма-подрядчик, стекла привезены из Польши.

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