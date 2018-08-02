Украина КАРТА На Донбассе ранены трое украинских военных, еще один пропал без вести

2018-08-02 12:16 153

В районе боевых действий на Донбассе за прошлые сутки трое украинских военных получили ранения, еще один пропал из подразделения. 

"За минувшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены. За прошедшие сутки также обнаружили отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организованы его поиски", –сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

В штабе отметили, что за прошедшие сутки боевики 21 раз нарушали перемирие.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП, по защитникам Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Травневого, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного", – добавили в штабе ООС.

С начала текущих суток боевики уже 8 раз обстреливали украинские позиции в районе Крымского, Новолуганского, Лебединского, Гнутово и Широкино. В результате боевых действий с начала суток два украинских бойца получили ранения.

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