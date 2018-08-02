Политика В Раде хотят изымать у журналистов фото и видео, если депутаты не давали разрешения на съемку

2018-08-03 08:09 126

Регламентный комитет Верховной Рады предлагает изымать у журналистов видео с депутатами, которое снято в Верховной Раде, если депутат возражает или просто не дал разрешения на такую съемку.

Как пишет глава комитета по вопросам свободы слова Ольга Червакова в своем Facebook, такое предложение выложено в письме за подписью главы Регламентного комитета Павла Пинзеника в адрес Комитета по вопросам свободы слова.

Комитет отмечает, что работа СМИ, аккредитованных в Верховной Раде, должна быть открытой, но при этом, по их мнению, на съемку должно быть согласие политика.

"Съемка, которая проводится открыто, должна быть не скрытой (не тайной) для лица, в отношении которого осуществляется эта съемка. Допускается съемка лица без его согласия, если она проводится, в частности, открыто в публичных местах, пока лицо, которое снимают на фото-, кино-, теле- или видеопленку не возразит против этого, в таком случае съемка должна быть прекращена, а моменты записи с участием этого лица изъяты", - говорится в письме.

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При этом юристы говорят, что подобное вмешательство в работу СМИ Уголовным Кодексом трактуется как преступление, а Конституцией и законом об информации - как цензура.

Так, 171 статья Уголовного кодекса гласит, что за незаконное изъятие собранных журналистом материалов грозит до 3 лет тюрьмы, а за влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей - 4 года.