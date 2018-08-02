Политика Луценко предложил отменить звание Героя Украины

2018-08-02 18:30 186

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что звание Герой Украины устарело. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной завершению досудебного расследования по делу о подготовке теракта Героем Украины Надеждой Савченко.

"Очень трудно объяснить, особенно заграничным обозревателям, как человек, за которого полмира боролось, человек, награжденный самым высоким государственным знаком отличия стала врагом страны", - пожаловался генпрокурор. При этом он подчеркнул, что Савченко - не единственный Герой Украины, находящийся под следствием. "Их четверо, которые находятся под уголовными производствами", - заявил Луценко.

Генпрокурор добавил, что считает государственную награду Герой Украины постсоветской по сути и по форме. Он отметил, что она дискредитирована и предложил заменить ее на другую награду под названием Золотой Трезубец, а также прописать другие требования по присвоению высшей государственной награды.

Он добавил, что президент Петр Порошенко был близок к принятию такого решения, однако не сделал этого, поскольку семьи погибших активистов Евромайдана настаивали на присвоении погибшим именно звания Героя Украины. "Уже давно надо было принимать решение о завершении действия награды Герой Украины", - заявил Луценко.

Отметим, что звание Героя Украины присвоено 440 человек. В последние годы им награждаются только военные.