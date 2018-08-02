Политика Луценко предложил отменить звание Героя Украины

2018-08-02 18:30 186

 

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что звание Герой Украины устарело. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной завершению досудебного расследования по делу о подготовке теракта Героем Украины Надеждой Савченко.

"Очень трудно объяснить, особенно заграничным обозревателям, как человек, за которого полмира боролось, человек, награжденный самым высоким государственным знаком отличия стала врагом страны", - пожаловался генпрокурор. При этом он подчеркнул, что Савченко - не единственный Герой Украины, находящийся под следствием. "Их четверо, которые находятся под уголовными производствами", - заявил Луценко.

Генпрокурор добавил, что считает государственную награду Герой Украины постсоветской по сути и по форме. Он отметил, что она дискредитирована и предложил заменить ее на другую награду под названием Золотой Трезубец, а также прописать другие требования по присвоению высшей государственной награды.

Он добавил, что президент Петр Порошенко был близок к принятию такого решения, однако не сделал этого, поскольку семьи погибших активистов Евромайдана настаивали на присвоении погибшим именно звания Героя Украины. "Уже давно надо было принимать решение о завершении действия награды Герой Украины", - заявил Луценко.

Отметим, что звание Героя Украины присвоено 440 человек. В последние годы им награждаются только военные.

Еще по теме

Россия дала оружие Савченко и Рубану для терактов, а теперь заметает следы – Луценко

2018-08-02 17:30 195

Усик отказался от звания Героя Украины и готов выйти на бой с хейтерами

2018-08-01 21:30 2646

Турчинов предложил сажать в тюрьму чиновников за закупку товаров в России

2018-07-31 16:30 681

МИД Украины возмущен посещением Крыма Медведевым

2018-07-30 16:30 780

Еще новости в разделе "Политика"

Луценко предложил отменить звание Героя Украины

2018-08-02 18:30 186

Россия дала оружие Савченко и Рубану для терактов, а теперь заметает следы – Луценко

2018-08-02 17:30 195

МИД Турции пригрозил Вашингтону достойным ответом на неуважение и санкции

2018-08-02 13:44 207

фото Масштабная утечка данных: уволен директор по безопасности Facebook

2018-08-02 12:43 210
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Луценко предложил отменить звание Героя Украины 2018-08-02 18:30 186
Россия дала оружие Савченко и Рубану для терактов, а теперь заметает следы – Луценко 2018-08-02 17:30 195
МИД Турции пригрозил Вашингтону достойным ответом на неуважение и санкции 2018-08-02 13:44 207
фото Масштабная утечка данных: уволен директор по безопасности Facebook 2018-08-02 12:43 210

Лента

19:00 Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку
18:30 Луценко предложил отменить звание Героя Украины
18:00 С лицом Вирастюка: в Киеве открыли памятник богатырю Илье Муромцу
17:30 Россия дала оружие Савченко и Рубану для терактов, а теперь заметает следы – Луценко
17:02 Синоптики допустили новый рекорд жары в Европе
16:30 Полторак планирует отправить на Закарпатье военных
15:46 Петр Порошенко заработал еще 1,3 миллиона на процентах от вкладов в банке
видео 15:14 "Ты меня щупай, если доживешь" - Лукашенко подшутил о своем инсульте
14:45 В школах Франции запретили смартфоны, планшеты, ноутбуки и часы
14:13 Вятрович в шоке: В Украине нашли уцелевшие памятники Ленину и Марксу