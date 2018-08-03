Украина КАРТА Ситуация на Донбассе: сепаратисты бьют из гранатометов, четверо раненных

2018-08-03 12:13 147

За прошедшие сутки в районе проведения ООС на Донбассе сепаратисты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения. Ранения получили четверо бойцов ВСУ.

Как сообщает пресс-центр ООС в Facebook, сепаратисты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

В частности, по данным штаба, огонь велся по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Шумов, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкино. Также были обстреляны позиции ВСУ у Водяного из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм.

«За прошедшие сутки в ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения», - говорится в сообщении.