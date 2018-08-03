Украина КАРТА Ситуация на Донбассе: сепаратисты бьют из гранатометов, четверо раненных

2018-08-03 12:13 147

За прошедшие сутки в районе проведения ООС на Донбассе сепаратисты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения. Ранения получили четверо бойцов ВСУ.

Как сообщает пресс-центр ООС в Facebook, сепаратисты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

В частности, по данным штаба, огонь велся по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Шумов, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкино. Также были обстреляны позиции ВСУ у Водяного из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм.

«За прошедшие сутки в ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения», - говорится в сообщении.

Еще по теме

Семьям пропавших без вести на Донбассе дадут пенсии в связи с потерей кормильца

2018-08-03 13:14 99

В Киеве женщина умерла на приеме у стоматолога - соцсети

2018-08-02 22:00 567

КАРТА На Донбассе ранены трое украинских военных, еще один пропал без вести

2018-08-02 12:16 480

КАРТА Хлебное перемирие: Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2018-08-01 13:16 477

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Ситуация на Донбассе: сепаратисты бьют из гранатометов, четверо раненных

2018-08-03 12:13 147

КАРТА В Украину вернулась летняя жара - днем термометры покажут до +32°C

2018-08-03 11:44 165

Отравление шаурмой в Киеве: число пострадавших выросло до 83 человек

2018-08-03 11:12 156

КАРТА Сегодня возле метро Демеевская в Киеве до вечера ограничат движение транспорта

2018-08-03 10:11 189
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Ситуация на Донбассе: сепаратисты бьют из гранатометов, четверо раненных 2018-08-03 12:13 147
КАРТА В Украину вернулась летняя жара - днем термометры покажут до +32°C 2018-08-03 11:44 165
Отравление шаурмой в Киеве: число пострадавших выросло до 83 человек 2018-08-03 11:12 156
КАРТА Сегодня возле метро Демеевская в Киеве до вечера ограничат движение транспорта 2018-08-03 10:11 189

Лента

14:43 Разведка США заявила о готовящемся вмешательстве Москвы в выборы в Конгресс
14:15 В Европу идет экстремальная жара - завтра температура поднимется до +47°C
фото 13:46 Данию захлестнули массовые протесты против запрета паранджи и хиджаба
13:14 Семьям пропавших без вести на Донбассе дадут пенсии в связи с потерей кормильца
12:45 В Персидском заливе назревает новая война из-за нефти и транспортных путей
КАРТА 12:13 Ситуация на Донбассе: сепаратисты бьют из гранатометов, четверо раненных
КАРТА 11:44 В Украину вернулась летняя жара - днем термометры покажут до +32°C
11:12 Отравление шаурмой в Киеве: число пострадавших выросло до 83 человек
видео 10:43 Усик исполнил песню "Браття", под которую выходит в ринг и решил сняться в клипе
КАРТА 10:11 Сегодня возле метро Демеевская в Киеве до вечера ограничат движение транспорта