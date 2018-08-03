Украина Отравление шаурмой в Киеве: число пострадавших выросло до 83 человек

2018-08-03 11:12 159

В Киеве после употребления шаурмы отравились 83 человека, из них – 12 детей, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

В результате проверок установлено, что ни один из МАФов, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов. В данный момент все киоски закрыты.

Ранее все точки, в которых зафиксированы случаи отравления шаурмой, принадлежат одному субъекту хозяйствования.

В КИЕВЕ БОЛЕЕ 60 ЧЕЛОВЕК ОТРАВИЛИСЬ ШАУРМОЙ: НАЗВАН ДИАГНОЗ

Напомним, 31 июля в Киеве появились сообщения об массовых отравлениях шаурмой.

В Госпродпотребслужбе назвали адреса опасных точек по продаже фастфуда в столице. Лабораторные исследования изъятой шаурмы указали на наличие сальмонеллы.