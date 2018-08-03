Украина КАРТА Сегодня возле метро Демеевская в Киеве до вечера ограничат движение транспорта

2018-08-03 10:11 189

Сегодня в Киеве возле метро Демеевская временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

"3 августа с 10.00 до 18.00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на транспортной развязке на Демеевской площади будет частично ограничено движение транспорта в месте выполнения работ", - говорится в сообщении.

"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с выполнением ремонтных работ.