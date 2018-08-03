Политика Разведка США заявила о готовящемся вмешательстве Москвы в выборы в Конгресс

2018-08-03 14:43 195

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Кремль продолжает предпринимать попытки вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс США, которые должны состояться осенью 2018 года.

"Мы продолжаем наблюдать со стороны России повсеместную пропагандистскую кампанию с целью ослабить и разделить Соединенные Штаты", - утверждает Коутс.

На вопрос журналистов, проводятся ли кибератаки на политические процессы США по указанию российских властей или без них, директор нацразведки ответил: "И так, и так. И я хочу добавить, что Россия использует различные способы влияния: с помощью СМИ, соцсетей, интернет-ботов, субъектов, которых она нанимает, своих "доверенных лиц". Все выше перечисленное и даже больше".

При этом Коутс добавил, что Россия не единственная страна, которая заинтересована в расшатывании внутренней политической ситуации в США.

Также глава американской разведки сказал, что российская кампания по вмешательству в промежуточные выборы в 2018 году не такая мощная, как во время президентских в 2016-м.

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