Мир В Европу идет экстремальная жара - завтра температура поднимется до +47°C

2018-08-03 14:15 360

Как соробщает BBC, в ближайшие дни в Европе ожидаются экстремально высокие температуры.

В связи с поступлением горячего воздуха из Африки постоянно растет температура воздуха в Испании и Португалии. Согласно текущему прогнозу, 3 и 4 августа в южной части обеих стран ожидается до +47°C, что практически максимально приближается к абсолютным температурным рекордам - +47,4°C в Португалии и +47,3°C в Испании.

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Италия уже объявила об экстремальной жаре по всему центру и северу страны, включая Рим, Флоренцию и Венецию.

Кроме того, синоптики не исключают, что в ближайшие дни в Афинах температура пробьет +48°C, что является абсолютным европейским рекордом, установленным в июле 1977 года.