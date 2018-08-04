Политика Облил кислотой: в Херсоне задержали подозреваемого в покушении на активистку

2018-08-04 14:30 201

 

Сотрудники правоохранительных органов разыскали и задержали подозреваемого в нападении на чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк.

Как сообщил в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, детали по этому делу в ближайшее время озвучит первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, который руководит расследованием.

Гандзюк известна своей проукраинской позицией, а также критикой в адрес органов власти, в частности областного управления Нацполиции Херсонской области.

Как рассказал в свою очередь заместитель председателя Нацполиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин, НПУ проводит неотложные следственные действия для сбора доказательной базы о причастности задержанного подозреваемого к покушению на убийство Гандзюк именно к совершению этого преступления.

"Результатом проведения комплекса оперативно-розыскных следственных действий стало установление и задержание именно в это время лица, которое обоснованно подозревается в совершении преступления в отношении чиновницы из Херсона. Сейчас осуществляются неотложные следственные действия с целью сбора необходимой информации, доказательной базы. Более подробную информацию мы сможем предоставить несколько позже после проведения необходимых следственных действий", - рассказал Аброськин.

По его словам, комплекс оперативно-розыскных и следственных действий осуществляли работники полиции Херсонской области, а также специальной группы из числа опытных работников Главного следственного управления Нацполиции и оперативников Департамента стратегических расследований.

31 июля на нее напали у подъезда ее дома. Неизвестный мужчина облил ее кислотой, в результате чего активистка получила серьезные ожоги. Также в сети опубликовали фоторобот нападавшего.

Предварительно полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как "хулиганство", однако позже инцидент был переквалифицирован на ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное с целью запугивания потерпевшего". После того, как экспертиза подтвердила, что Гандзюк облили серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на убийство с особой жестокостью.

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