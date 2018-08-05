Украина В Украине хотят запретить зубные пломбы и термометры: кого коснется

2018-08-05 10:20 150

 

Министерство экологии и природных ресурсов Украины предложило запретить все товары, содержащие ртуть, а также те, при производстве которых используется данное вещество.

Это следует из законопроекта о ратификации Украиной Минаматской конвенции, который представили на общественное обсуждение. "Сейчас документы на ратификацию находятся на внутреннем правительственном согласовании. Надеемся на поддержку общественности для того, чтобы как можно быстрее ратифицировать документ", - заявил замглавы Минэкологии Николай Кузьо, передает Сегодня.

В ведомстве добавляют, что главная цель этой инициативы - снизить риски для экологии страны и здоровья граждан. В частности, в случае принятия законопроект коснется люминесцентных ламп и ртутных термометров. Также ртуть используется при производстве зубных пломб, косметики и даже цемента.

"По нашим оценкам, внедрение положений Конвенции для бизнеса не будет критичным. Производство приборов, которые запрещает Конвенция, в Украине отсутствует. Речь идет лишь об импорте, но его объемы - мизерны. Кроме того, Конвенция подразумевает постепенное прекращение и добычи ртути, а Украина ее не добывает", - рассказал директор департамента экобезопасности Минэкологии Сергей Лукьянчук.

По его словам, запрет не будет мгновенным.

"Будет разработан план внедрения Конвенции, и будем постепенно выводить из оборота все то, что попадает под запрет, тем более что мы уже наблюдаем тенденцию перехода, например, с люминесцентных ламп (их производство сопровождается выбросами ртути в атмосферу) на диодные. Последние уже производят в Украине, они недорогие и выгодные в эксплуатации. А объем импорта люминесцентных ламп - 10% от общего количества. Гораздо реже используются и ртутные термометры", - пояснил Лукьянчук.

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