Политика Филарет подтвердил сроки рассмотрения Томоса для автокефалии церкви

2018-08-05 14:00 201

 

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что решение о создании единой поместной церкви Священный Синод примет в конце лета или в сентябре. По словам Филарета, после этого все архиереи Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и Московского патриархата, которые обращались к Вселенскому патриарху с просьбой об автокефалии, должны собраться на Объединительный собор. На нем выберут предстоятеля Украинской Поместной Православной Церкви.

"Надеемся, что или в конце августа или в начале сентября на этом заседании Священного Синода будет принято решение о предоставлении Томоса Значит, мы должны провести Объединительный собор. Кто мы? Те архиереи, которые обратились к Вселенскому патриарху. Этот епископат на архиерейском соборе должен выбрать единого предстоятеля Украинской православной церкви", - цитирует Филарета "5 канал".

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