Украина фото Масштабное ДТП с микроавтобусом в Черновицкой области - много пострадавших

2018-08-06 10:12 192

Вблизи села Недобоевцы Хотинского района Черновицкой области произошла масштабная ДТП, в результате чего один человек погиб, еще семеро были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Установлено, что двигаясь со стороны Черновцов, легковой автомобиль Opel выехал на встречную полосу. Зацепив там микроавтобус Ford Transit, легковушка лоб в лоб столкнулась с минивэном Volkswagen Caddy.

На момент столкновения в автомобиле Opel находились пятеро человек, а в Volkswagen Caddy – трое. С травмами различной степени тяжести все восемь пострадавших были доставлены в больницу. Среди них и 6-летняя девочка.

От полученных в результате ДТП травм в реанимации скончался 60-летний водитель автомобиля Opel.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.

Еще по теме

фото В Вишневом Киевской области столкнулись три маршрутки - есть пострадавшие

2018-08-01 10:13 444

ДТП в Киеве: водитель арестован без права залога

2018-07-26 16:30 597

Луценко предлагает ужесточить наказание за смертельные ДТП

2018-07-25 20:00 1140

Волна ДТП: на дорогах увеличат количество патрулей

2018-07-25 16:30 510

Еще новости в разделе "Украина"

Пожарные через суд пытаются закрыть более 20 крупных ТРЦ Киева

2018-08-06 12:43 78

КАРТА На Донбассе растет число обстрелов, снова есть раненные бойцы ВСУ

2018-08-06 12:14 99

КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украину придут грозовые дожди, но жара не спадет

2018-08-06 11:13 150

фото Масштабное ДТП с микроавтобусом в Черновицкой области - много пострадавших

2018-08-06 10:12 192
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Пожарные через суд пытаются закрыть более 20 крупных ТРЦ Киева 2018-08-06 12:43 78
КАРТА На Донбассе растет число обстрелов, снова есть раненные бойцы ВСУ 2018-08-06 12:14 99
КАРТА Прогноз погоды: сегодня в Украину придут грозовые дожди, но жара не спадет 2018-08-06 11:13 150
фото Масштабное ДТП с микроавтобусом в Черновицкой области - много пострадавших 2018-08-06 10:12 192

Лента

12:43 Пожарные через суд пытаются закрыть более 20 крупных ТРЦ Киева
КАРТА 12:14 На Донбассе растет число обстрелов, снова есть раненные бойцы ВСУ
11:42 Сегодня США вводят масштабные экономические санкции против Ирана
КАРТА 11:13 Прогноз погоды: сегодня в Украину придут грозовые дожди, но жара не спадет
10:41 Саудовская Аравия дала послу Канады 24 часа, чтобы покинуть страну
фото 10:12 Масштабное ДТП с микроавтобусом в Черновицкой области - много пострадавших
КАРТА 09:40 В Киеве до конца августа частично перекрыли движение по Южному мосту
09:11 Вашингтон отрицает причастность к покушению на диктатора Николаса Мадуро
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:10 Джулиан Ассанж вынужден покинуть посольство Эквадора, где скрывался с 2012 года