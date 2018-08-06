Украина фото Масштабное ДТП с микроавтобусом в Черновицкой области - много пострадавших

2018-08-06 10:12 192

Вблизи села Недобоевцы Хотинского района Черновицкой области произошла масштабная ДТП, в результате чего один человек погиб, еще семеро были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Установлено, что двигаясь со стороны Черновцов, легковой автомобиль Opel выехал на встречную полосу. Зацепив там микроавтобус Ford Transit, легковушка лоб в лоб столкнулась с минивэном Volkswagen Caddy.

На момент столкновения в автомобиле Opel находились пятеро человек, а в Volkswagen Caddy – трое. С травмами различной степени тяжести все восемь пострадавших были доставлены в больницу. Среди них и 6-летняя девочка.

От полученных в результате ДТП травм в реанимации скончался 60-летний водитель автомобиля Opel.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины.