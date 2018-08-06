Мир Саудовская Аравия дала послу Канады 24 часа, чтобы покинуть страну

2018-08-06 10:41 177

Официальный Эр-Рияд объявил посла Канады персоной нон-грата и дал ему 24 часа на то, чтобы покинуть страну.

Как сообщает агентство печати Саудовской Аравии, королевство отзывает саудовского посла в Оттаве для консультаций и замораживает все новые торговые и инвестиционные транзакции с Канадой.

Причиной таких действий стала позиция МИД Канады по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии.

Напомним, в минувшую пятницу, 3 августа, Оттава потребовала немедленного освобождения "мирных борцов за права человека", в частности, правозащитницы Самар Бадави.

"Позиция Канады представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства, противоречит основам международного права и всех договоренностей, регулирующих отношения между государствами", − подчеркнули в МИД Саудовской Аравии.

При этом Эр-Рияд оставил за собой право предпринимать дальнейшие действия.

 

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