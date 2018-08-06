Украина КАРТА На Донбассе растет число обстрелов, снова есть раненные бойцы ВСУ

2018-08-06 12:14 99

На Донбассе в течение 5 августа и утром 6 августа двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook, за минувшие сутки сепаратисты 40 раз открывали огонь по позициям украинской армии, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения.

Так, под вражеский огонь попали позиции возле Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Марьинки, Чермалика, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Позиции возле Луганского и Гнутового накрыли обстрелами из 82-мм минометов, а против защитников Лебединского использовали минометы калибром 120 мм.

Сегодня с утра сепаратисты успели 4 раза обстрелять украинских защитников возле Крымского, Марьинки и Лебединского. Во время атаки еще один украинский военный получил ранения.

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