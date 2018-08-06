Мир Власть Судана заключила мир с повстанцами - завершилась пятилетняя война

2018-08-07 11:14 174

Нынешний президент и бывший вице-президент - подписали мирный договор и договор о разделении власти в стране. Гражданская война в Южном Судане закончилась.

Как сообщает DW, подписанный договор предусматривает разделение власти в стране, где последние пять лет продолжался вооруженный конфликт между народностью динка, к которой принадлежит президент Салва Киир, и народностью нуэр, к которой принадлежит отправленный в отставку вице-президент Риек Машар. Согласно этому договору, Машар возвращается на должность вице-президента. Посредническую роль в заключении мира сыграл Судан.

"Как президент Южного Судана я заявляю всем, что соглашение, подписанное сегодня, должно положить конец войне и конфликтам в нашей стране", - цитирует агентство Reuters слова президента Салвы Киира.

По его мнению, нынешнее соглашение между его правительством и повстанческой группировкой на этот раз будет успешным, так как, в отличие от всех предыдущих, оно не было навязано извне. Он также призвал к диалогу Совбез ООН, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности региона.

Напомним, Южный Судан отделился от Судана в 2011 году. С начала гражданской войны погибли десятки тысяч человек, около четырех миллионов вынуждены были покинуть свои дома. 

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