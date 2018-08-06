Мир Украинские заробитчане перечислили из Польши рекордную сумму денег

2018-08-06 16:30 159

Украинские граждане, которые работают в Польше, за три месяца выслали домой почти 3 миллиарда злотых или 800 миллионов долларов.

Об этом говорится в сюжете программы «Сніданок з «1+1», передает ТСН.

Украинские граждане, которые работают в Польше, за три месяца выслали домой почти 3 миллиарда злотых или 800 миллионов долларов. Это — почти 90% от всех переводов иностранцев, которые работают в соседнем государстве.

Преимущественно деньги высылают украинцы, которые едут в соседнюю страну на временные заработки. Всего в Польше работает почти миллион наших граждан.

Больше всего денег украинцы присылают из Польши — более 3 миллиардов долларов. На втором месте — Россия, на третьем — США.