Украина В Украине продажи б/у автомобилей бьют рекорды

2018-08-06 17:00 159

Наиболее популярными среди ввезенных б/у авто были машины марки Volkswagen. На втором месте оказался Renault, а замыкает тройку лидеров Škoda.

Более половины импортных авто, зарегистрированных в Украине в июле, ранее были в эксплуатации. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба ассоциации Укравтопром.

"В июле свою первую регистрацию в Украине прошли 16,5 тыс. легковых автомобилей, в том числе бывших в эксплуатации – 9,8 тыс. шт. Таким образом, доля импортированных возрастных авто на первичном рынке продолжает увеличиваться и составила уже более 59%", - сообщает Укравтопром.

Для рынка поддержанных автомобилей это новый рекорд, предыдущий был поставлен месяцем ранее, когда доля машин, бывших в эксплуатации, в первичных регистрациях достигла показателя в 58%.

Отмечается, что наиболее популярными среди ввезенных б/у авто были автомобили марки Volkswagen, которых в прошлом месяце было поставлено на учет 1 566 единиц, что в 3,6 раза больше количества реализованных в июле новых автомобилей этой же марки.

Вторую строку рейтинга занимает Renault с результатом 1 399 подержанных автомобилей, что почти вдвое больше объема реализации новых Рено.

Третий результат у Skoda – 951 авто с пробегом, такой показатель на 89% превзошел количество первичных регистраций автомобилей марки Skoda в том же месяце.

Б/у Ford нашли в Украине 626 владельцев, что в 2 раза больше июльского объема реализации новых легковых Ford.

Замыкает пятерку лидеров месяца Nissan – 519 поддержанных автомобилей обзавелись украинской пропиской (на 12% больше, чем новых авто этой марки).

Ранее сообщалось, что в Украине также выросли продажи новых авто. Лидером продаж в июле стали автомобили марки Renault.

Как сообщалось, в Украине остался один производитель легковых авто. В 2018 году легковые автомобили в Украине выпускал только завод Еврокар.