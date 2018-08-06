Политика В России рассказали о планах Кремля на Крым и чем это грозит полуострову

2018-08-06 18:13 114

 

России аннексированный Крым нужен лишь как очередная военная база, на развитие которой никто средств выделять не будет.

Об этом написал российский оппозиционный политик Константин Боровой.

"Россия не ставит задачу развивать Крым. Речь идет о всего лишь о "полуострове-авианосце", который Москва собирается использовать. И уже эффективно использует, ограничив какие-то возможности других черноморских государств. Для Украины фактически перекрыто Азовское море — Россия контролирует там коммерческую, экономическую и военную деятельность. В отличие от Турции, которая, контролируя Босфор, все-таки не принимает выгодных для себя политических решений, Россия в данном случае ориентировалась на политические результаты. Так что вряд ли проблема с водой будет решена. Тем более, что сейчас режим экономии вводится по разным проектам. Я изучаю сейчас пропагандистские кампании, и активность в этой области ослабла на порядок. Во всяком случае, для российской аудитории. Явно видно, что сегодня внимание сосредоточено на пропаганде "на экспорт", - пишет он.

По словам политика, президенту России Владимиру Путину на самом деле не нужен Крым.

"России, на самом деле, не нужен Крым в качестве территории экономической деятельности. Чем меньше там будет народу, чем больше людей оттуда уедут — в Россию, [подконтрольную Киеву] Украину, — тем управляемее будет Крым. Крымские татары — это огромная заноза для российских спецслужб, российского политического процесса. Это маленькая группа людей, и она вполне в состоянии решить для себя проблему воды с помощью опреснителей. Но Россия, конечно, эту проблему решать не будет", - уверен Боровой.

Еще по теме

Украина может закрыть ж/д сообщение с Россией - Омелян

2018-08-06 17:46 105

Адвокат показал совместное фото с Виктором Януковичем в России

2018-08-05 11:30 594

В России разбился вертолет: 18 погибших

2018-08-04 15:00 792

Россия дала оружие Савченко и Рубану для терактов, а теперь заметает следы – Луценко

2018-08-02 17:30 675

Еще новости в разделе "Политика"

В России рассказали о планах Кремля на Крым и чем это грозит полуострову

2018-08-06 18:13 114

Украина может закрыть ж/д сообщение с Россией - Омелян

2018-08-06 17:46 105

У Гройсмана рассматривают прекращение железнодорожного сообщения с Россией

2018-08-06 14:16 270

Сегодня США вводят масштабные экономические санкции против Ирана

2018-08-06 11:42 237
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В России рассказали о планах Кремля на Крым и чем это грозит полуострову 2018-08-06 18:13 114
Украина может закрыть ж/д сообщение с Россией - Омелян 2018-08-06 17:46 105
У Гройсмана рассматривают прекращение железнодорожного сообщения с Россией 2018-08-06 14:16 270
Сегодня США вводят масштабные экономические санкции против Ирана 2018-08-06 11:42 237

Лента

18:27 Медведев пригрозил "страшным конфликтом" в случае вступления Грузии в НАТО
18:17 Нападение на Гандзюк: суд принял решение по подозреваемому
18:13 В России рассказали о планах Кремля на Крым и чем это грозит полуострову
фото 17:59 Неудачный свадебный снимок назвали лучшим в мире
17:55 Трамп заявил, что Хиллари Клинтон была в сговоре с РФ
17:51 Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов "Славия" - "Динамо"
видео 17:49 Возле аэропорта итальянской Болоньи прогремел мощный взрыв
17:46 Украина может закрыть ж/д сообщение с Россией - Омелян
17:30 Доллар по 50 - паника или реальность
17:00 В Украине продажи б/у автомобилей бьют рекорды