Украина Нападение на Гандзюк: суд принял решение по подозреваемому

2018-08-06 18:17 84

 

 Херсонский городской суд принял решение о содержании под стражей подозреваемого в покушении на жизнь управляющей делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.

Об этом на личной странице в Facebook сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

Он отметил, что в соответствии с решение суда, подозреваемый в течение следующих двух месяцев будет содержаться под стражей. Кроме того, в соответствии с решением суда, подозреваемый не имеет права на освобождение под залог.

Как сообщал «Апостроф», 31 июля 2018 было совершено нападение на Екатерину Гандзюк. В результате кислотной атаки она получила ожоги 35% тела.

3 августа 2018 полиция задержала подозреваемого в нападении на нее. Юрист Маси Найем также сообщил подробности о подозреваемом, которые бли озвучены во время суда.

Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре. Ей предоставлена государственная охрана.

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