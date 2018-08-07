Украина КАРТА Сепаратисты пустили в ход гранатометы и орудия БМП, ранены украинские солдаты

2018-08-07 10:41 180

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 6 августа, были ранены трое украинских военных.

Как сообщили в штабе ООС, сепаратисты 30 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения.

Прицельный огонь противник вел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

"Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Луганского, Новолуганского, Пивденного, Новгородского, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции возле Новолуганского и Лебединского из 82-мм минометов, а защитники Авдеевки подверглись огневому воздействию из минометов калибром 120 и 82 мм. Также враг применял миномет калибром 120 мм по позициям наших войск вблизи Гнутово", - сообщили в штабе ООС.