Украина КАРТА Сепаратисты пустили в ход гранатометы и орудия БМП, ранены украинские солдаты

2018-08-07 10:41 180

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 6 августа, были ранены трое украинских военных.

Как сообщили в штабе ООС, сепаратисты 30 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения.

Прицельный огонь противник вел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

"Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Луганского, Новолуганского, Пивденного, Новгородского, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции возле Новолуганского и Лебединского из 82-мм минометов, а защитники Авдеевки подверглись огневому воздействию из минометов калибром 120 и 82 мм. Также враг применял миномет калибром 120 мм по позициям наших войск вблизи Гнутово", - сообщили в штабе ООС.

Еще по теме

КАРТА Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе массовое перемещение тяжелой техники

2018-08-07 14:45 93

Медведев пригрозил "страшным конфликтом" в случае вступления Грузии в НАТО

2018-08-06 18:30 534

фото Экс-звезда "Динамо" Александр Алиев перешел в любительский клуб "Мелиоратор"

2018-08-06 15:13 366

КАРТА На Донбассе растет число обстрелов, снова есть раненные бойцы ВСУ

2018-08-06 12:14 339

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе массовое перемещение тяжелой техники

2018-08-07 14:45 93

Спасатели озвучили печальную статистику по смертности в водоемах Украины

2018-08-07 14:13 117

фото На Привозе в Одессе массово отлавливают нелегалов из Китая, Вьетнама и Азербайджана

2018-08-07 12:43 159

КАРТА Прогноз погоды: В Украине ожидаются жаркие дни и по-осеннему прохладные ночи

2018-08-07 11:42 207
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе массовое перемещение тяжелой техники 2018-08-07 14:45 93
Спасатели озвучили печальную статистику по смертности в водоемах Украины 2018-08-07 14:13 117
фото На Привозе в Одессе массово отлавливают нелегалов из Китая, Вьетнама и Азербайджана 2018-08-07 12:43 159
КАРТА Прогноз погоды: В Украине ожидаются жаркие дни и по-осеннему прохладные ночи 2018-08-07 11:42 207

Лента

15:14 Лига чемпионов: Сегодня Динамо сыграет на выезде против вице-чемпиона Чехии
КАРТА 14:45 Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе массовое перемещение тяжелой техники
14:13 Спасатели озвучили печальную статистику по смертности в водоемах Украины
фото 13:44 Устроившим покушение на Мадуро предъявили около десяти "расстрельных" обвинений
13:16 У Гройсмана решили в ЕСПЧ добиваться "человеческих условий" для узников Кремля
фото 12:43 На Привозе в Одессе массово отлавливают нелегалов из Китая, Вьетнама и Азербайджана
12:15 В ФРГ пенсионеры из дома престарелых массово сбежали на метал-фестиваль Wacken
КАРТА 11:42 Прогноз погоды: В Украине ожидаются жаркие дни и по-осеннему прохладные ночи
11:14 Власть Судана заключила мир с повстанцами - завершилась пятилетняя война
КАРТА 10:41 Сепаратисты пустили в ход гранатометы и орудия БМП, ранены украинские солдаты