Политика У Гройсмана решили в ЕСПЧ добиваться "человеческих условий" для узников Кремля

2018-08-07 13:16 141

Украинская сторона на следующей неделе подаст новый межгосударственный иск против России по украинским заключенным на территории РФ. 

"На следующей неделе мы подаем межгосударственный иск против Российской Федерации в отношении всех наших политзаключенных", - сообщил замминистра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов в эфире 5 канала.

Он объяснил, на что направлен этот иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Часто нет абсолютно никаких оснований в чем-то этих людей обвинять. Это могут быть наши журналисты или активисты, которых обвиняют в терроризме или какой-то другой глупости. Соответственно, подав этот иск в Европейский суд по правам человека, мы привлечем внимание к целой категории лиц. Потому что, как правило, знают фамилии Сенцова, Кольченко, Сущенко, возможно, еще нескольких, но таких людей несколько десятков. И внимание Страсбургского суда обеспечит минимум то, что у них будут человеческие условия содержания", - убеждены в Минюсте.

Чиновник отметил, что когда есть внимание международных организаций к конкретным украинцам, находящихся в тюрьме, для них улучшают условия содержания, позволяют посещения.

"А также это в перспективе возможность освободить их из-за решения Страсбургского суда... Это тот путь, который мы выбрали для того, чтобы привлечь внимание к этой категории людей и таким образом, по решению суда, давить на Россию с требованием освободить их из-за беспочвенности их преследования", - пояснил Петухов.

Он также рассказал об уже поданном иске Украины в ЕСПЧ.

"Министерство юстиции впервые подало иск в Европейский суд по правам человека еще до так называемого референдума и захвата Крыма, который касался комплексного нарушения прав человека в Крыму, и мы ожидаем, что в конце этого года или в начале следующего года начнется рассмотрение этого дела в Страсбурге. К сожалению, международное правосудие немного медленнее, чем национальное", - отметил Петухов.

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