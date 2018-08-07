Мир В Тель-Авиве возложили вину за кровопролитие в Секторе Газа на Египет

2018-08-08 14:15 156

Член комитета по иностранным делам и обороне Кнессета Зеев Элькин заявил, что Египет несет такую же ответственность за столкновения в Секторе Газа, как и Израиль.

"Насколько нам известно, после того, как государство Израиль покинуло сектор Газа, ответственность не должна навязываться нам. Египет не менее ответственен", - заявил он.

По его словам, Израиль покинул сектор Газа и, если кто-то ударит по Израилю оттуда, страна ударит в ответ.

В ответ некоторые египетские официальные лица заявили, что они будут сопротивляться любой попытке Израиля или его союзникам в США переложить на Каир бремя ответственности за долгосрочное управление или экономические проблемы в секторе Газа.

В конце июля в Секторе Газа начались масштабные столкновения в секторе Газа, в результате которых ранены более 200 людей.

Напомним, Сектор Газа принадлежал Египту до войны с Израилем 1967 года. В 2005 году Тель-Авив вывел войска и поселенцев из Газы, сохранив контроль над своим побережьем и воздушным пространством.

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