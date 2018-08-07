Украина Гройсман заявил, что с 1 сентября дети будут обучатся по другим стандартам

2018-08-07 18:00 2079

С 1 сентября в Украине первоклассники переходят на новый государственный стандарт и будут учиться в новых классах, на оснащение которых в этом году правительство выделило 1 млрд грн. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщается на сайте Кабмина.

По его словам, деньги на школьные цели уже переданы органам местного самоуправления. Что касается новых стандартов, то переподготовку прошли 22 тыс. педагогов начальных классов и свыше 18 тыс. учителей иностранного языка, которые будут работать с детьми.

"Новая украинская школа" — это образовательная программа для первоклассников. В ее рамках детям будут давать больше практики, чем теории. Уроки же будут проходить в классах с новой техникой и мебелью.

Напомним, в этом году для детей, идущих осенью в первый класс, установили новые правила приема в школу. До 1 июня проходило зачисление детей по территориальному принципу, а до 10 июня состоится отбор на свободные места путем жеребьевки.