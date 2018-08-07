Украина фото + видео В Днепропетровской области из-за аварии на дороге произошла экологическая катастрофа

2018-08-07 20:00 159

В Днепропетровской области во вторник, 7 августа, произошло ЧП. По предварительным данным, случилась разгерметизация автоцистерны, которая перевозила хлор. Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

В 14:09 от государственной службы «102» поступило сообщение об утечке жидкости из автоцистерны по адресу Петрикивський район, трасса Днепр Кобеляки - Решетиловка (Р-52). За пределами села Ивановка. Во время следования автоцистерны произошла утечка азотной кислоты. На место происшествия выехали сотрудники 7-ой ГПСЧ ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Перевозилось вещество в количестве 8 тонн. Подразделениями ГУ ДСНС (53, 7, 9, 24, 2 взвод Государственного военизированного аварийно-спасательного отряда) в области создано водяную завесу для осаждения облака испарений. Проводятся работы по прекращению утечки химического вещества.