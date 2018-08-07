Политика Апелляционный суд восстановил экс-главу ГСЧС Бочковского в должности

2018-08-07 21:30 180

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу правительства на решение суда низшей инстанции о восстановлении в должности начальника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.

Апелляционный суд Киева принял решение о восстановлении в должности начальника Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского, только частично удовлетворив апелляционную жалобу ГСЧС, Министерства внутренних дел и Кабинета Министров Украины.

"Апелляционную жалобу удовлетворить частично. Изменить решение, изложив пункт 5 резолютивной части в следующей редакции: "Взыскать в пользу Бочковского с ГСЧС соответствующие реквизиты среднего заработка за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года и 26 апреля 2018 года в размере 546 тысяч 273 гривны 72 копейки", – заявил судья.

В остальной части решение Окружного административного суда осталось без изменений. По данным издания, в ходе судебного заседания адвокат Владимир Енич заявил, что письмо от руководства МВД об увольнении Бочковского рассмотрели в правительстве ненадлежащим образом, а решение основывалось на неприязни по отношению к главе ГСЧС министра внутренних дел Арсена Авакова. В ходе заседания представители ведомств, подавших апелляцию, обвинили Бочковского в нарушении присяги.

"Я за свою жизнь ни одной присяги не нарушил. В чем заключается нарушение присяги? В том, что нарушали мои права, в том, что заговор высших руководителей привел к тому, что меня бросили в тюрьму?" – заявил Бочковский. Он подчеркнул, что нет никаких доказательств в уголовном деле против него. Председательствующий судья сообщил, что решение апелляционного суда можно обжаловать. 25 марта 2015 года Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий были задержаны на заседании Кабинета Министров по подозрению в коррупции при закупке горюче-смазочных материалов. Сразу после этого они были уволены решением правительства. 28 марта Печерский суд арестовал Бочковского и Стоецкого.

Обоим бывшим чиновникам суд назначил залог для освобождения. В этот же день следствие выдвинуло Бочковскому и Стоецкому новое обвинение – вымогательство денег у подчиненных. 1 апреля оба бывших чиновника были выпущены на свободу. 2 ноября 2015 года Министерство внутренних дел передало в суд обвинительный акт против Бочковского и Стоецкого. 25 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева признал незаконным распоряжение Кабинета Министров Украины об увольнении Бочковского с должности главы ГСЧС и восстановил его в должности. 27 апреля Бочковский пришел в ГСЧС на работу, но его не пустили.

В кадровом управлении ГСЧС отметили, что для допуска Бочковского на рабочее место нужно специальное распоряжение правительства. Его адвокат сообщил, что клиент подал соответствующее заявление в Кабинет Министров. 7 мая Бочковский обратился в Минюст, чтобы его принудительно восстановили в должности главы ГСЧС. 17 мая стало известно, что восстановление Бочковского в должности 15 мая обжаловал Кабмин.