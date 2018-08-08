Мир Испанский истребитель EF-2000 Typhoon случайно запустил боевую ракету в Эстонии

2018-08-09 11:12 123

Испанский истребитель Eurofighter Typhoon 2000 в неправильном направлении выпустил ракету класса "воздух-воздух" AMRAAM.

"У ракеты есть режим самоуничтожения, который гарантирует ее ликвидацию в воздухе, но не исключено, что ракета упала на землю. Последнее предполагаемое расположение ракеты находилось в 40 км к северу от Тарту", - сообщает пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

В связи с этим силы обороны призывают военных или местных жителей не притрагиваться к найденным деталям ракеты, а срочно сообщить о находке. (длинна ракеты составляет 3,7 м, диаметр 18 см)

Для выяснения обстоятельств инцидента было начато расследование.