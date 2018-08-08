Мир Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года

2018-08-08 17:00 342

Украинскому продюсеру и композитору Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза до 2020 года из-за проблем с паспортом. Об этом в комментарии 24 каналу сообщил источник в Государственной миграционной службе Украины.

В частности, композитор пытался переехать границу через пункт пропуска "Лужники – Берегшурань". Там его завернули венгерские пограничники. Они забрали у Меладзе загранпаспорт по подозрению в подделке штампов в нем.

Вечером 6 августа украинский композитор и продюсер Константин Меладзе был задержан венгерскими пограничниками на выезде из Закарпатской области и на въезде в Венгрию.