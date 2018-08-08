Мир Самый масштабный звездопад года: когда смотреть

2018-08-08 18:30 300

Лето 2018 года оказалось богатым на уникальные природные явления. Помимо частичного солнечного затмения, которое ожидается в субботу, 11 августа, в этот же день пройдет самый масштабный звездопад в году.

Если же затмение Солнца наблюдать вживую в Украине не удастся, то звездопад при ясной погоде будет виден во всей его красоте.

Что представляет собой "дождь из звезд"

В последнем месяце лета звездное небо традиционно становится объектом пристального внимания любителей астрономии, астрологии и просто красивых природных явлений. Все дело в том, что в августе можно наблюдать Персеиды - метеорный поток, идущий со стороны созвездия Персея, который буквально представляет собой "дождь из звезд" - метеоров, которые проносятся по небу со скоростью до 59 км/сек.

Пик звездопада в 2018 году ожидается в ночь с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа, наиболее интенсивный поток пройдет 13 августа после полуночи. Согласно предварительным оценкам ученых, плотность его будет умеренной: 60-70 метеоров в час. Несмотря на внушительные цифры, поток действительно будет умеренным, ведь, к примеру, в 2016 году эксперты зафиксировали показатели в диапазоне 150 - 200 метеоров в час.

Рекорд по плотности был зафиксирован в 1993 году, тогда показатель остановился на отметке 500 метеоров в час.

Как рассмотреть звездопад

Безусловно, залогом успеха в данной ситуации станут ясная погода и наличие темного места с минимальным количеством света, который помешает вам четко видеть звездное небо.

Провести под открытым небом придется несколько часов, 20-30 минут потребуется глазам, чтобы привыкнуть к полной темноте и начать ясно различать проносящиеся мимо метеоры. Так как плотность их составит 60−70 объектов в час, увидеть небесные полосы и довольно яркие огненные шары можно будет приблизительно каждую минуту.

Важно наблюдать часть неба в стороне созвездия Персея, которое находится в северной части. Как вариант, можно воспользоваться простым приложения для изучения звездного неба, которое поможет сориентироваться на месте и даст полезные советы.