Украина КАРТА Число обстрелов в зоне ООС на Донбассе растет, в ВСУ есть потери и раненные

2018-08-09 10:43 159

За минувшие сутки сепаратисты обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 44 раза – погиб один боец, трое получили ранения, еще с одним потеряна связь.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП", - сообщают в пресс-центре штаба Объединенных сил.

Так, обстреливались защитники Крымского, Новозвановки, Золотого, Луганского, Новолуганского, Новоселовки Второй, Новомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Возле Майорского зафиксировано боевое столкновение.

В течение текущих суток сепаратисты уже семь раз открывали огонь по позициям украинских защитников возле Новозвановки, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского.

Накануне в Донецкой области на контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) Майорское прострелили два надувных модуля пункта оказания помощи.