Мир Эскалация в Секторе Газа: ХАМАС нанес мощный ракетный удар по Израилю

2018-08-09 15:16 207

С вечера среды до утра четверга, 8-9 августа, из Газы по израильской территории были выпущены не менее 80 ракет, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа (по другим оценкам около 100). ХАМАС заявляет о запуске 150 ракет.

Система ПРО "Железный купол" отреагировала на 25 запусков, перехватив 14 ракет, сообщают военные. При этом отмечается, что большинство ракет упали на незастроенной местности.

Несколько ракет попали в дома – в Сдероте и в местном совете Хоф Ашкелон. Причинен ущерб.

Как сообщает армия обороны Израиля в Twitter, большинство ракет упало на приграничных пустырях, не причинив ущерба. Однако, без пострадавших не обошлось.

Три человека на израильской территории получили ранения. Иностранная рабочая была тяжело ранена в районе Эшколь. Еще двое мужчин получили ранения средней тяжести и легкие в результате попадания ракеты в дом в Сдероте. Примерно десяти гражданам потребовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока. У двух беременных женщин в Сдероте из-за пережитого шока начались преждевременные схватки.

Еще по теме

В Тель-Авиве возложили вину за кровопролитие в Секторе Газа на Египет

2018-08-08 14:15 381

Тепловой удар: медики назвали признаки опасного для жизни состояния

2018-08-06 08:03 1107

Стало известно, как Путин хочет нанести большой удар по Киеву

2018-07-23 16:30 3480

Усик нанес почти 1000 ударов по Гассиеву

2018-07-22 12:30 2193

Еще новости в разделе "Мир"

Украинская певица обвинила Леди Гагу в плагиате

2018-08-09 19:30 108

Эскалация в Секторе Газа: ХАМАС нанес мощный ракетный удар по Израилю

2018-08-09 15:16 207

Испанский истребитель EF-2000 Typhoon случайно запустил боевую ракету в Эстонии

2018-08-09 11:12 246

Ученые рассказали, почему опасно есть хлеб

2018-08-08 20:00 660
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Украинская певица обвинила Леди Гагу в плагиате 2018-08-09 19:30 108
Эскалация в Секторе Газа: ХАМАС нанес мощный ракетный удар по Израилю 2018-08-09 15:16 207
Испанский истребитель EF-2000 Typhoon случайно запустил боевую ракету в Эстонии 2018-08-09 11:12 246
Ученые рассказали, почему опасно есть хлеб 2018-08-08 20:00 660

Лента

19:30 Украинская певица обвинила Леди Гагу в плагиате
19:00 Яд в тарелке: выяснилась вся правда о популярном блюде украинцев
18:30 Что случилось в иловайском "котле": в ООН сделали резкое заявление
18:00 В Украину движется адский зной: синоптик сообщила подробности
17:22 «Спинка вспотела?»: Коломойский пообещал рассказать СМИ, как Суркис давал взятки за право РФ принимать ЧМ-2018
17:00 Савченко обвинила полицейского в насилии над ее сестрой и матерью на заседании суда
16:30 В НБУ заявили, что кредиты МВФ не спасут экономику
15:45 Украина и Аргентина теперь могут арестовывать и передавать друг другу подозреваемых
15:16 Эскалация в Секторе Газа: ХАМАС нанес мощный ракетный удар по Израилю
15:02 Хороший понт дороже кресла - политолог