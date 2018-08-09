Мир Эскалация в Секторе Газа: ХАМАС нанес мощный ракетный удар по Израилю

2018-08-09 15:16 207

С вечера среды до утра четверга, 8-9 августа, из Газы по израильской территории были выпущены не менее 80 ракет, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа (по другим оценкам около 100). ХАМАС заявляет о запуске 150 ракет.

Система ПРО "Железный купол" отреагировала на 25 запусков, перехватив 14 ракет, сообщают военные. При этом отмечается, что большинство ракет упали на незастроенной местности.

Несколько ракет попали в дома – в Сдероте и в местном совете Хоф Ашкелон. Причинен ущерб.

Как сообщает армия обороны Израиля в Twitter, большинство ракет упало на приграничных пустырях, не причинив ущерба. Однако, без пострадавших не обошлось.

Три человека на израильской территории получили ранения. Иностранная рабочая была тяжело ранена в районе Эшколь. Еще двое мужчин получили ранения средней тяжести и легкие в результате попадания ракеты в дом в Сдероте. Примерно десяти гражданам потребовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока. У двух беременных женщин в Сдероте из-за пережитого шока начались преждевременные схватки.