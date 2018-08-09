Трампу расширят полномочия - президент США сможет своим решением вводить санкции

Администрация президента США хочет наделить Дональда Трампа правом вводить санкции за вмешательство в выборы.
Как сообщает влиятельное издание The Washington Post со ссылкой на Белый дом, втексте готовящегося указа говорится о том, что президент сможет без согласования с Конгрессом вводить санкции против 10 из 30 крупнейших коммерческих организаций тех стран, которые вмешивались в избирательный процесс в США.
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При этом отрицается, что до сих пор какая-либо страна повлияла на выборы в США.
Напомним, ранее Минюст США обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.
Президент РФ ранее допустил вмешательство россиян в выборы США, однако заверил, что никогда не выдаст своих граждан американской стороне.