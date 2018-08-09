Политика Трампу расширят полномочия - президент США сможет своим решением вводить санкции

2018-08-10 17:31 126

Администрация президента США хочет наделить Дональда Трампа правом вводить санкции за вмешательство в выборы.

Как сообщает влиятельное издание The Washington Post со ссылкой на Белый дом, втексте готовящегося указа говорится о том, что президент сможет без согласования с Конгрессом вводить санкции против 10 из 30 крупнейших коммерческих организаций тех стран, которые вмешивались в избирательный процесс в США.

США ВВЕЛИ МАСШТАБНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ИРАНА

При этом отрицается, что до сих пор какая-либо страна повлияла на выборы в США.

Напомним, ранее Минюст США обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.

Президент РФ ранее допустил вмешательство россиян в выборы США, однако заверил, что никогда не выдаст своих граждан американской стороне.

Еще по теме

Москву обязали в ближайшие три месяца предоставить гарантии неприменения химоружия

2018-08-10 13:15 249

«Спинка вспотела?»: Коломойский пообещал рассказать СМИ, как Суркис давал взятки за право РФ принимать ЧМ-2018

2018-08-09 17:22 687

Премьер Гройсман приказал вычислять врагов и ликвидировать схемы в Укрзализныце

2018-08-09 08:09 555

Стало известно, о чем Трамп и Путин договорились в Хельсинки за закрытыми дверями

2018-08-08 13:42 687

Еще новости в разделе "Политика"

Ответ Мадуро: За покушение на диктатора в Венесуэле арестовали уже 25 человек

2018-08-10 18:29 129

Трампу расширят полномочия - президент США сможет своим решением вводить санкции

2018-08-10 17:31 126

ОБСЕ потребовала от Путина немедленно освободить Олега Сенцова

2018-08-10 13:44 237

Москву обязали в ближайшие три месяца предоставить гарантии неприменения химоружия

2018-08-10 13:15 249
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Ответ Мадуро: За покушение на диктатора в Венесуэле арестовали уже 25 человек 2018-08-10 18:29 129
Трампу расширят полномочия - президент США сможет своим решением вводить санкции 2018-08-10 17:31 126
ОБСЕ потребовала от Путина немедленно освободить Олега Сенцова 2018-08-10 13:44 237
Москву обязали в ближайшие три месяца предоставить гарантии неприменения химоружия 2018-08-10 13:15 249

Лента

19:33 Лукашенко своим волевым решением легализовал в Беларуси игорный бизнес
18:29 Ответ Мадуро: За покушение на диктатора в Венесуэле арестовали уже 25 человек
17:31 Трампу расширят полномочия - президент США сможет своим решением вводить санкции
документ 16:27 Композитор Александра Пахмутова попала в "Чистилище" Миротворца
КАРТА 16:00 Началась реконструкция уставшей эстакады на Шулявке - когда перекроют движение
15:46 Таиланд дал гражданство спасенным из затопленной пещеры детям
15:13 Четвертая ракетка мира Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Rogers Cup
фото 14:45 Экс-глава полиции Венесуэлы взял на себя вину за атаку дронов на диктатора Мадуро
фото 14:16 Facebook будет удалять страницы с чертежами оружия для 3D-принтера
13:44 ОБСЕ потребовала от Путина немедленно освободить Олега Сенцова