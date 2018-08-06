Политика Сегодня США вводят масштабные экономические санкции против Ирана

2018-08-06 11:42 123

Сегодня США восстанавливают первую часть масштабных санкций против Ирана, которые ранее были приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что антииранские санкции будут "неукоснительно соблюдаться" до тех пор, пока Тегеран радикально не изменит свой политический курс.

Глава Госдепа подчеркнул, что Ирану не удастся уклониться от запретов на финансовые операции и в конечном счете продавать свою нефть, сообщает The Washington Post.

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"Это важная часть наших усилий по борьбе с иранской пагубной деятельностью", − сказал Помпео.

При этом он выразил надежду, что Иран изменит свое поведение и обсудит с Вашингтоном такие вопросы, как испытания баллистических ракет и оказание поддержки вооруженным формированиям в регионе.

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Так, сегодня, 6 августа, следует ожидать возвращения санкций: на приобретение Ираном американских долларов; на торговлю золотом и другими ценными металлами; на продажу, поставку или торговлю алюминием и сталью, а также графитом и углем; на продажу или покупку иранских риалов в "значительных" объемах, или на поддержание "значительных" средств или счетов вне страны с использованием иранских реалов; на выпуск иранского долга; санкции против иранских автомобилей.

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Кроме того, Вашингтон отзывают разрешения, выданные в рамках СВПД, на возможность Ираном экспортировать ковры и продукты питания в США.

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