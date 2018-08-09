фото-видео фото Самая высокооплачиваемая модель показала миру, как кормит сына грудью

2018-08-10 22:12 177

Самая высокооплачиваемая модель соцсетей Кэндис Свейнпол два месяца назад родила второго ребенка. На своей странице в Instagram модель опубликовала снимок, на котором кормит грудью старшего сына в трехмесячном возрасте.

Такив образом Свейнпол поддержала всемирную неделю грудного вскармливания.

Новорожденного сына модель также кормит грудью. Под снимком Свейнпол описала пользу грудного вскармливания для женщины и его влияние на организм. Оно даже сжигает сжигать до 600 калорий в день, написала звезда.

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