фото-видео фото Самая высокооплачиваемая модель показала миру, как кормит сына грудью

2018-08-10 22:12 177

Самая высокооплачиваемая модель соцсетей Кэндис Свейнпол два месяца назад родила второго ребенка. На своей странице в Instagram модель опубликовала снимок, на котором кормит грудью старшего сына в трехмесячном возрасте.

Такив образом Свейнпол поддержала всемирную неделю грудного вскармливания.

Новорожденного сына модель также кормит грудью. Под снимком Свейнпол описала пользу грудного вскармливания для женщины и его влияние на организм. Оно даже сжигает сжигать до 600 калорий в день, написала звезда.