Самая высокооплачиваемая модель соцсетей Кэндис Свейнпол два месяца назад родила второго ребенка. На своей странице в Instagram модель опубликовала снимок, на котором кормит грудью старшего сына в трехмесячном возрасте.
Такив образом Свейнпол поддержала всемирную неделю грудного вскармливания.
Новорожденного сына модель также кормит грудью. Под снимком Свейнпол описала пользу грудного вскармливания для женщины и его влияние на организм. Оно даже сжигает сжигать до 600 калорий в день, написала звезда.