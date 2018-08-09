Украина Омбудсмен обратилась к РФ с просьбой как можно быстрее доставить Сенцова в больницу

2018-08-09 14:43 207

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что готова обсудить с РФ любые условия обмена украинского заключенного Олега Сенцова.

"Я обращаюсь к Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой, председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Михаилу Федотову обсудить любые условия обмена, только бы спасти Олега Сенцова. Ему срочно необходима надлежащая медицинская помощь. Я готова вылететь немедленно", – написала Денисова на своей странице в Facebook.

Она также попросила ответственных лиц в РФ "как можно быстрее предоставить самолет на перевозку Олега Сенцова в любую больницу, в которой смогут оказать необходимую медицинскую помощь".

При этом она отмечает, что договоренности между президентами Украины и РФ о ее посещении украинских политзаключенных российской стороной не выполнены, поэтому опровергнуть или подтвердить информацию, предоставленную РФ об "относительно стабильном" состоянии О.Сенцова невозможно.

"Обращение матери о помиловании сына к президенту РФ осталось без ответа. Инициатива Украины о разблокировании процесса обмена опять тормозится российской стороной", - отмечает украинский омбудсмен.

"Призываю всех небезразличных включиться и не допустить смерти Олега Сенцова", - резюмировала Денисова.