Политика В России пообещали снять на видео "стабильное состояние" Сенцова

2018-08-09 22:00 198

Заключенный в России режиссер Олег Сенцов согласился, чтобы омбудсмен снял его на видео.

Об этом в Facebook написала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Олега и снять видео своего разговора с ним", – сообщила Денисова.

Омбудсмен отметила, что ее российская коллега Татьяна Москалькова пообещала предоставить видеозапись.

Также, по информации Денисовой, к Сенцову едет общественная наблюдательная комиссия.

Украинский уполномоченный рассказала, что разговаривала с адвокатом политзаключенного Дмитрием Динзе.

"По его словам, у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление", – говорится в посте.

Последний раз врачи хотели приковать режиссера к кровати и начать насильственное кормление.

"Олег заявил, что прекращать голодовку не собирается. Он пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание и контролировать действия, которые с ним происходят", – рассказал омбудсмену защитник.

Вес Сенцова снизилась до 70 килограмм.

В то же время, как написала Денисова, в России все еще говорят, что "с Олегом все хорошо, состояние стабильное".

Украинский режиссер Олег Сенцов голодает 88 день.

Ранее стало известно, что его адвокат передал ходатайство о помиловании от матери Олега Людмилы Сенцовой в комиссию по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Также пресс-секретарь Путина сообщил, что письмо матери поступило в Администрацию президента РФ, однако реакции пока нет.

13 июля мать режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, попросила президента России Владимира Путина помиловать сына.

Накануне адвокат Дмитрий Динзё сообщил, что у Олега Сенцова пульс замедлился до около 40 ударов в минуту, у заключенного плохо с сердцем, но на больницу он не соглашается.

Позже Наталья Каплан заявила, что Сенцова нужно срочно вытаскивать и из-за его состояния за ним следует отправлять медицинский самолет.

При этом в Федеральной службе исполнения наказаний РФ вновь заявили об "удовлетворительном" состоянии здоровья Сенцова.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая, требуя от властей России отпустить всех украинских политзаключенных.

Украинского режиссера задержали в аннексированном Крыму 10 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке терактов и приговорили к 20 годам лишения свободы.