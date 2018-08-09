Мир Черный день для Путина: в России снова рухнул финансовый рынок

2018-08-09 20:00 399

 

На фоне сообщений о новых санкциях США против России уже второй день доллар и евро на московской бирже повышаются в цене. Доллар стоит 66,63 рубля (ранее - 65,2 руб. – Ред.), евро - 77,20 (ранее - 75,17 руб. – Ред.). Официальные курсы валют пока на 3-3,5 рубля ниже - обесценивание отобразится уже в завтрашних курсах. В обменниках доллар стоит почти 67 рублей, евро - 75,5 рубля.

В частности фиксируют обвал биржевых индексов и стоимости акций крупных компаний. На эту тему появилась свежая инфографика. Индекс РТС (официальный показатель состояния российского фондового рынка. – Ред.) упал уже на 3,49% - до 1073,79 пункта.

Также падают в цене акции крупнейших российских предприятий, в отношении которых введут американские санкции. Как сообщает "Говорит Москва", акции "Сбербанка" в четверг, 9 августа, дешевеют на 5,2%, обновив минимум с сентября 2017 года. Акции ВТБ падают на 6,3% впервые с ноября 2014-го, "Аэрофлота" — на 11,8% впервые за два года.

На данный момент на фоне только анонса новых санкций:

– курс доллара в начале торгов на Московской бирже сегодня вырос на 1 рубль и достиг 66,55 рубля, превысив отметку 66 рублей впервые с ноября 2016 года.

– курс евро подскочил на 1,15 рубля – до 77,17 рубля, преодолев отметку 77 рублей впервые с 16 апреля текущего года.

– акции "Аэрофлота" после открытия торгов подешевели на 8,7%, акции "Сбербанка" – на 4$, акции "Русала" – на 3,3%, акции ВТБ – на 2,3%.

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