Украина Яд в тарелке: выяснилась вся правда о популярном блюде украинцев

2018-08-09 19:00 561

 

Куриный бульон, который считается диетическим блюдом, может представлять настоящую угрозу здоровью человека.

Так, врачи-диетологи советуют сливать воду, в которой варилась курица, свинина или говядина.

Дело в том, что качество мяса, наколотого антибиотиками, гормонами и прочими отнюдь неполезными веществами, может быть человека крайне опасным для организма.

В связи с этим специалисты советуют покупать сразу суповой набор или отделять мясо от кости и варить бульон исключительно на кости. А вот мясо непосредственно добавлять в кастрюлю уже отваренным в нескольких водах (первый бульон желательно слить).

Кроме того, стоит учесть, что при заболеваниях почек и подагре белковую пищу вообще лучше не употреблять.

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