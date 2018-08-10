Украина КАРТА За сутки сепаратисты Донбасса 45 раз обстреляли позиции ВСУ, есть потери и раненные

2018-08-10 11:42 123

За прошедшие сутки сепаратисты 45 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, трижды - из тяжелого вооружения. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения.

Как сообщает пресс-служба ООС, сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Новотошковського, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Майорска, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Старогнатовки, Новомихайловки, Богдановки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Также противник обстрелял из минометов калибром 82 мм позиции ВСУ возле Новолуганского, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки зафиксирована работа снайперской группы сепаратистов.

С начала пятницы, 10 августа, сепаратисты четыре раза обстреляли украинские позиции вблизи Опытного, Новомихайловки, Павлополя и Широкиного. Тяжелое вооружение не применялось.