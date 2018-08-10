Политика ОБСЕ потребовала от Путина немедленно освободить Олега Сенцова

2018-08-10 13:44 246

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Кремль отпустить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

"Очень встревожен ухудшением состояния здоровья крымского писателя и кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме. Я повторяю свой призыв освободить его. Это очень срочно", - сообщил Дезир в своем Twitter.

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Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой фото политзаключенного Олега Сенцова.

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова заявила, что он больше недели не получает письма из-за проблемы с цензором, который их вычитывает.

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