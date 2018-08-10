Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила от российского омбудсмена Татьяны Москальковой новые фото украинского политзаключенного Олега Сенцова.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, обнародовав снимки.
ОМБУДСМЕН ОБРАТИЛАСЬ К РФ С ПРОСЬБОЙ СРОЧНО ДОСТАВИТЬ СЕНЦОВА В БОЛЬНИЦУ
"Только-что от Уполномоченного РФ пришли фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", - написала Денисова.
Как сообщила Москалькова, Сенцов позволил сделать фото и понимает, что люди волнуются о нем.