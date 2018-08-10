Украина фото Обнародованы фото голодающего более 80 дней Олега Сенцова в колонии

2018-08-10 10:41 183

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила от российского омбудсмена Татьяны Москальковой новые фото украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, обнародовав снимки.

ОМБУДСМЕН ОБРАТИЛАСЬ К РФ С ПРОСЬБОЙ СРОЧНО ДОСТАВИТЬ СЕНЦОВА В БОЛЬНИЦУ

"Только-что от Уполномоченного РФ пришли фото Олега Сенцова. По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное", - написала Денисова.

Как сообщила Москалькова, Сенцов позволил сделать фото и понимает, что люди волнуются о нем.